В Ростове-на-Дону директора строительной фирмы обвиняют в хищении 340 миллионов рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:29:54+03:00

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В городе Ростове-на-Дону будут судить директора строительной фирмы, которого подозревают в хищении очень крупной суммы денег.

- По версии следствия, руководитель при пособничестве главного бухгалтера, мошенническим путем похитил денежные средства более, чем 300 участников строительства многоквартирных домов, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Общая сумма причиненного ущерба составила более 340 миллионов рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что речь идет о домах, расположенных по адресам - улица Магнитогорская, 3б, 3в и улица Урицкого, 74/10 в донской столице.

Известно, что сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении директор возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а бухгалтера «Пособничество в мошенничестве». А с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого руководителя наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU