2020-02-07T10:55:16+03:00
Общество

Таганрогские таможенники изъяли 9,5 килограммов табака без акциз

Товар нашли в одном из магазинов города
Ольга ГОПАЛО
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Товар нашли в одном из магазинов города.Товар нашли в одном из магазинов города.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В городе Таганроге таможенники нагрянули в один из розничных магазинов, где обнаружили 185 пачек табачных смесей для кальянов иностранного производства - Турции, Египта, США и Иордании, не маркированных акцизными марками РФ. В общей сложности, там оказалось 9,5 килограмма табачной продукции.

- Табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию РФ с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, - сообщила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Таганрогской таможни Виктория Сарычева. - Таким образом, реализация указанной табачной продукции – табака для кальяна иностранного производства – при отсутствии маркировки акцизными марками, свидетельствует о незаконном перемещении товара через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Сейчас по данному факту возбуждено административное дело по статье «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка». Товар изъят, проводится расследование.

К слову, пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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