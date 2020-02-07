Резкое похолодание идет на Дон: температура воздуха упадет до -23°C

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:23:14+03:00

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Долгожданная зимняя сказка порадует жителей Дона в выходные дни 8 и 9 февраля — на всей территории Ростовской области выпало огромное количество снега, который пока не будет таять. В этом нас уверяют свежие прогнозы синоптиков, которые обещают настоящие февральские морозы с резким понижением температуры воздуха.

Напомним, что в среду и четверг в донском регионе погода резко ухудшилась из-за влияния циклонов. По данным гидрометцентра России, в ближайшие дни через юг европейской части страны будут перемещаться холодные атмосферные фронты.

Это непременно ощутят на себе дончане, уверяют специалисты Ростовского гидрометцентра.

По их информации, в Ростове 8 февраля ночью выпадет небольшой снег, но день будет без существенных осадков. Возможна гололедица. Также ожидается северо-западный ветер до 11 м/с. Температура воздуха ночью -9°C…-11°C, днём -5°C…-7°C.

В воскресенье, 9 февраля, существенных осадков не предвидится, на дорогах - гололедица. Автовладельца стоит сохранять повышенное внимание при поездках.

Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12°C…-14°C, днем -5°C…-7°C.

При этом по Ростовской области температура достигнет значительно более низких показателей на градусниках. В субботу на Дону воздух охладится до -17°C, а в крайних северных районах до -21°C. В воскресенье - до -23°C в западных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU