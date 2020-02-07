2020-02-07T12:05:19+03:00
Общество

В Ростовской области 26-летнего мужчин заподозрили в четырех кражах

Добычей злоумышленника стали автомагнитола, колеса и электроинструмент
Ольга ГОПАЛО
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Добычей злоумышленника стали автомагнитола, колеса и электроинструмент.Добычей злоумышленника стали автомагнитола, колеса и электроинструмент.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию города Гуково обратился директор автомастерской. Он рассказал, что когда утром вернулся на работу, то не досчитался колес и электроинструментов. Хозяин имущества оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник ночью через окно и вынес чужие вещи. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

Позже выяснилось, что на его счету еще несколько краж. В одном случае парень снял с припаркованного на дороге авто и продал. В другом - разбил стекло еще в одной машине и вытащил автомагнитолу. А в третьем - угнал легковушку. Правда, откатив ВАЗ на несколько километров, не смог его завести и оставил машину на месте происшествия.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по двум статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ожидать суда он будет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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