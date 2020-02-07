2020-02-07T13:10:24+03:00
Общество

Жители Ростовской области 25 тысяч раз позвонили на единый телефон спасения за сутки

В лидерах - вызовы в сфере ЖКХ
Ольга ГОПАЛО
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Тысячи людей обратились за помощью на телефон 112.Тысячи людей обратились за помощью на телефон 112.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области сообщили, сколько вызовов поступило на единый телефон спасения 112. Цифры озвучили в правительстве региона. Как оказалось, большая их часть имела справочный характер.

Так, 4,5 тысячи вызовов касались сферы ЖКХ, еще 2,5 тысячи дончан требовалась помощь медиков и около 400 звонившим - правоохранительных органов. Кроме того, 74 раза люди нуждались в помощи пожарных. А более ста человек набирали номер для вызова спасательных подразделений Дона.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в общей сложности за прошедшие сутки по номеру 112 позвонили около 25 тысяч раз.

Напомним, в минувшие сутки на регион обрушился сильный снегопад. Из-за этого была перекрыта часть федеральный трасс, а вдоль дорог были развернуты пункты обогрева. Сейчас только улицы донской столицы убирают больше сотни дворников и специализированных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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