2020-02-07T13:23:52+03:00
Спорт

Верят в «Ростов»: донские власти дали команде Валерия Карпина полмиллиарда рублей

Кроме «желто-синих» финансовую поддержку также получили СКА и «Чайка»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Донские власти выделили более полумиллиарда рублей подопечным Валерия Карпина. Фото: ФК "Ростов"Донские власти выделили более полумиллиарда рублей подопечным Валерия Карпина. Фото: ФК "Ростов"
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Три футбольных клуба из Ростовской области — ФК «Ростов», СКА и «Чайка» - получат денежные субсидии из региональной казны. Об этом в интервью изданию «РБ-Спорт» рассказал донской министр спорта Самвел Аракелян.

Чиновник отметил, что «Ростов» является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит местному правительству, а в состав совета директоров общества традиционно входят представители министерств Ростовской области.

- Ежегодно правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу «Ростов». В 2020 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 миллионов рублей, - цитирует Самвела Аракеляна издание.

При этом, у двух других команд, играющих в менее значимых лигах, суммы грантов тоже оказались существенно ниже, чем у подопечных Валерия Карпина. Так, ФК «Чайка» и ФК «СКА» также ежегодно получают гранты из областного бюджета в следующих объемах: песчанокопцы - 15 млн рублей, армейцы - 17 млн рублей.

В донском Минспорте также уточнили, что «Ростову» возмещаются расходы по аренде стадиона из областного бюджета. Всего финансовую поддержку получают 18 игровых команд, включая 2 коммерческие команды (ХК «Ростов» и ФК «Ростов»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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