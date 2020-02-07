В Ростове-на-Дону эвакуировали пациентов 20-ой горбольницы

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:25:43+03:00

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Сегодня, седьмого февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что в поликлиническом отделении городской больницы №20, расположенном на проспекте Коммунистическом, была эвакуация.

В срочном порядке из здания вывели пациентов и персонал. По словам свидетелей и участников события, поводом для таких экстренных мер стало, якобы, сообщение о минировании.

Однако в пресс-службе ГУ МВД развеяли этот слух и сказали, что кто-то из пожилых пациентов забыл сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU