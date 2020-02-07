2020-02-07T14:25:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону эвакуировали пациентов 20-ой горбольницы

По словом очевидцев, поводом стало сообщение о минировании
Мария ШАБАНОВА
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Людям пришлось срочно покинуть отделение. Фото: соцсетиЛюдям пришлось срочно покинуть отделение. Фото: соцсети
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Сегодня, седьмого февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что в поликлиническом отделении городской больницы №20, расположенном на проспекте Коммунистическом, была эвакуация.

В срочном порядке из здания вывели пациентов и персонал. По словам свидетелей и участников события, поводом для таких экстренных мер стало, якобы, сообщение о минировании.

Однако в пресс-службе ГУ МВД развеяли этот слух и сказали, что кто-то из пожилых пациентов забыл сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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