2020-02-07T16:27:16+03:00
Общество

Ростовскую область на чемпионате профессионального мастерства представят 18 человек

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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15 сотрудников Ростовской АЭС и трое работников Волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт» представят регион в престижном конкурсе профессионального мастерства концерна «Росэнергоатом» в составе команды Ростовской атомной станции.

Чемпионат профессионального мастерства REASkills - 2020 пройдет с 17 по 21 февраля. Медалисты REASkills-2020 примут участие в отраслевом чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills, а победители AtomSkills войдут в единую сборную команду Росатома уже на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

На чемпионате REASkills участники не только соревнуются, но совершенствуют свое профессиональное мастерство. Происходит обмен опытом, повышается уровень квалификации отвечающий современным отечественным и международным требованиям.

- Для молодых специалистов участие в чемпионатах по методикам WorldSkills – это трамплин для карьерного роста, возможность трудоустроится на зарубежных площадках Росатома. Высокий профессионализм работников является одной из важных составляющих безопасной, надежной эксплуатации атомных станций. И мы создаем все условия, чтобы наши специалисты развивались профессионально, - отметил Михаил Рябышев, заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС.

Все члены команды Ростовской АЭС прошли тщательный отбор, став победителями своих отборочных туров. В REASkills – 2020 они будут состязаться в восьми компетенциях.

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