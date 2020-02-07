2020-02-07T18:02:29+03:00
Общество

В аптеках Ростова медицинские маски стали бесплатно раздавать в нагрузку к другим покупкам

Глава донского Минздрава Татьяна Быковская заявила, что дефицита масок нет
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Глава донского Минздрава Татьяна Быковская сообщила, что дефицита масок в регионе нет.Глава донского Минздрава Татьяна Быковская сообщила, что дефицита масок в регионе нет.Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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На пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 7 февраля, в донской столице министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что медицинские маски стали бесплатно раздавать в сети их единственного производителя в Ростове.

- Предприятие ростовское, которое маски производит, раздает их во всех своих аптеках бесплатно покупателям. То есть, человек приходит в аптеку, приобретает товар, а ему в нагрузку бесплатно дают медицинскую маску, - рассказала Татьяна Быковская.

Глава донского Минздрава также добавила, что в настоящее время не наблюдается дефицита этого товара в регионе. При этом уточнила, что в Ростовской области есть незначительное увеличение цены на маски, которые продаются в аптечных сетях, что вызвано резко подскочившим спросом на этот вид продукции среди населения.

- Наверное, маски стали чуть дороже. К сожалению, так всегда бывает, когда возникают такие ситуации. Хочу обратится к населению, что не надо ничего покупать про запас. Не нужно давать возможность фармацевтической промышленности наживаться на проблеме, - сказала Татьяна Быковская.

Напомним, что как рассказали в Управлении здравоохранения донской столицы ранее, исходя из среднемесячного расхода в период эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ, запас медицинских масок в аптеках составляет три месяца, на складах фарморганизаций — полгода. Большой рост цен на данные медицинские изделия чиновниками не зафиксирован.

На территории донского региона продаются средства защиты 15 как отечественных, так и зарубежных производителей. И цены разнятся в зависимости от того, кто их выпускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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