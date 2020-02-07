В Ростовской области столкнулись УАЗ и школьный автобус
На ДТП трассе под Ростовом пострадали трое детей и двое взрослых.
Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, на автодороге «Шахты - Владимировка». 30-летний водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗель, в которой на момент аварии находились 11 детей, которые ехали на соревнования по плаванию.
- В результате аварии пострадали трое детей - пассажиры ГАЗели, а также два пассажира УАЗа, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU