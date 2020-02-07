2020-02-07T19:58:57+03:00
Происшествия

В Ростове осудили экс-генерала МВД за растрату средств федерального бюджета

Генерал решил отремонтировать поврежденные конструкции за счет федерального бюджета
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове осудили бывшего правоохранителяВ Ростове осудили бывшего правоохранителяФото: "КП" Архив
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В донской столице вынесли приговор генерал-лейтенанту в отставке Владимиру Панову за махинации при ремонте общежитий.

В ходе следствия стало известно, что обвиняемый во время службы занимался вопросами строительства и ремонта. В какой-то момент ему сообщили, что произошла поломка несущих конструкций двух общежитий.

- По правилам, устранить неполадки должны были строительные компании. Однако генерал был в дружеских отношениях с руководителями и решил избавить их от этих обязанностей, - сообщили в пресс-службе ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Но Панов принял решение провести работы за счет федерального бюджета. На работы ушло 56,3 миллиона рублей. Генерал свою вину признавать отказался и сообщил, что сам лично помогал компаниям. Суд приговорил его к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворили гражданский иск о взыскании с Панова 55,4 миллиона рублей. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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