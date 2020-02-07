2020-02-07T20:49:30+03:00
Происшествия

Взятка, ложный донос и подделка документов: под суд пойдет адвокат Наталья Сахарова

Женщина обвиняется сразу по трем статьям
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове под домашний арест отправилась адвокат Наталья СахароваВ Ростове под домашний арест отправилась адвокат Наталья СахароваФото: "КП" Архив
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В Ростове под домашний арест отправили адвоката Наталью Сахарову.

В ходе следствия стало известно, что в 2015 году она предложила гражданину выступить посредником во взяточничестве, а именно в передаче взятки в сумме два миллиона рублей должностному лицу. За эту сумму он должен был поспособствовать в принятии решения и переквалифицировать дело ее клиента в менее тяжкое.

В мае 2019 году адвокат написала заведомо ложный донос. Она сообщила о преступлении, в заявлении Наталья указала, что следователь во время вручения уведомления повредил ее автомобиль. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что ничего подобного следователь не совершал.

А уже в июле-августе 2019 года обвиняемая была защитником по одному из уголовных дел. Но стоит отметить, что она, зная о пропущенном сроке заявления в суде ходатайства о проведении предварительного слушания, предоставила в судебное заседание подложный реестр почтовых отправлений. Согласно ему, она якобы никаких сроков не нарушила.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Натальи Сахаровой. Она обвиняется по статьям 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», 327 УК РФ «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа предоставляющего права» и 291.1 УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве». По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Общая сумма ущерба составила 422 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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