В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта
В Ростове рассказали о том, почему на маршрутах общественного транспорта не хватает автобусов.
О проблеме порассуждал председатель ассоциации работодателей и совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону и бывший руководитель «АТП-5» Магомед Дарсигов. Он объяснил, что причина - недостаток водителей, имеющих водительские права категории D.
Дарсигова сообщил, что в донской столице закрыли большое количество отделений ДОСААФ. Но стоит отметить, что желающих на них обучаться было предостаточно.
- Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. А отучиться на права - это 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли? – задал абсолютно логичный вопрос Магомед Дарсигов.
К тому же, теперь получить работу водителя общественного транспорта в Ростове жители других государств не могут. Раньше недостаток своих водителей компенсировали принятием на работу граждан зарубежных, сейчас, к сожалению, такой возможности нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU