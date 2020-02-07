2020-02-07T21:21:26+03:00
Общество

В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта

В городе не хватает водителей с категорией D
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове объяснили нехватку транспортаВ Ростове объяснили нехватку транспортаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове рассказали о том, почему на маршрутах общественного транспорта не хватает автобусов.

О проблеме порассуждал председатель ассоциации работодателей и совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону и бывший руководитель «АТП-5» Магомед Дарсигов. Он объяснил, что причина - недостаток водителей, имеющих водительские права категории D.

Дарсигова сообщил, что в донской столице закрыли большое количество отделений ДОСААФ. Но стоит отметить, что желающих на них обучаться было предостаточно.

- Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. А отучиться на права - это 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли? – задал абсолютно логичный вопрос Магомед Дарсигов.

К тому же, теперь получить работу водителя общественного транспорта в Ростове жители других государств не могут. Раньше недостаток своих водителей компенсировали принятием на работу граждан зарубежных, сейчас, к сожалению, такой возможности нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевозчиков в Ростове будут штрафовать за ограничение доступа к терминалу.

Сумма штрафа за нарушение – тысяча рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краже из автомобиля заподозрили ростовчанина
Пассажиры рельсового автобуса «Ростов-Волгодонск» теперь смогут экономить час пути
В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта
Взятка, ложный донос и подделка документов: под суд пойдет адвокат Наталья Сахарова
В Ростове осудили экс-генерала МВД за растрату средств федерального бюджета
В Ростовской области столкнулись УАЗ и школьный автобус
В аптеках Ростова медицинские маски стали бесплатно раздавать в нагрузку к другим покупкам
В Ростовской области 200 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Ростовскую область на чемпионате профессионального мастерства представят 18 человек
В Ростове-на-Дону эвакуировали пациентов 20-ой горбольницы
Верят в «Ростов»: донские власти дали команде Валерия Карпина полмиллиарда рублей
Жители Ростовской области 25 тысяч раз позвонили на единый телефон спасения за сутки
В Ростовской области 26-летнего мужчин заподозрили в четырех кражах
Резкое похолодание идет на Дон: температура воздуха упадет до -23°C
Таганрогские таможенники изъяли 9,5 килограммов табака без акциз
В Ростове-на-Дону директора строительной фирмы обвиняют в хищении 340 миллионов рублей
Дончанина оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя на 400 тысяч рублей
Жители Ростовской области заработали на материнском капитале больше 12 миллионов рублей в обход закона
В Ростовской области магазин обязали не включать в чек покупки мобильного дополнительные товары
В Ростове-на-Дону за срыв ремонта школы виновных оштрафовали на 580 тысяч рублей
В Ростовской области 21 тысяча ветеранов получат юбилейные медали ко Дню Победы
В Ростове-на-Дону убирать снег вышли 150 дворников и 170 машин коммунальной техники
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями
Злоумышленник угнал незапертый автомобиль у отдыхающего
Перевозчиков в Ростове будут штрафовать за ограничение доступа к терминалу