В краже из автомобиля заподозрили ростовчанина

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:17:53+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи из автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что 19-летний молодой человек вскрыл один из замков припаркованных в Железнодорожном районе автомобилей марки ВАЗ-2112. Затем он проник в салон и похитил автомагнитолу, сотовый телефон и другую электротехнику. Общая сумма похищенного составила 20 тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и уклонение от прохождения военной службы. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что украденное он продал, а деньги потратил.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Добычей злоумышленника стали автомагнитола, колеса и электроинструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU