2020-02-08T09:38:56+03:00
Происшествия

Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области

Спасатели смогли вытащить из горящего дома несколько человек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасатели тушили пожар на площади 10 кв метровСпасатели тушили пожар на площади 10 кв метровФото: Архив "КП"
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Страшная трагедия произошла в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области. Там во время пожара в частном доме погиб мужчина. ЧП произошло на улице Южной накануне ночью около 1:30.

Очевидцы сообщили о трагедии по телефону в региональное отделение МЧС. На место пожара незамедлительно выехали семь специалистов личного состава и две единицы техники.

- Пожар произошел на площади десять квадратных метров. Спасатели вытащили из горящего дома нескольких людей. После на месте произошедшего в помещении было обнаружено тело погибшего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и причину пожара в частном доме, расположенного в станице Мечетинской Зерноградского района на улице Южной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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