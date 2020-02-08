Работа с Валерием Карпиным и радушный прием: Павел Мамаев рассказал о плюсах ФК "Ростов"

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:19:33+03:00

Срок соглашения игрока с новой командой - два года

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Скандально известный футболист Павел Мамаев рассказал по какой причине перешел в футбольный клуб «Ростов».

По его словам, для него немаловажным фактором при выборе команды стала перспектива работы с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Как отметил футболист в интервью РИА Спорт, в команде желто- синих тщательно следят за весом и с каждым днем он чувствует себя гораздо лучше. Врачей ФК "Ростов" даже удивили хорошие показатели игрока по результатам медобследования.

Павел Мамаев ранее рассказывал, что подписал контракт с главным донским клубом из-за теплой атмосферы и радушного приема.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Павел Мамаев заключил контракт с желто-синими на два года в сентябре прошлого года.Это произошло после расторжения договора с ФК «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU