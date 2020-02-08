На два месяца изменится расписание движения электричек Ростов-Сальск

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:21:13+03:00

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Пассажирам электрички Ростов – Сальск придется привыкать к новому расписанию движения поездов. Изменения начнут действовать с 10 февраля по 20 апреля 2020 года, сообщает портал «Ростов-Транспорт».

На предстоящей рабочей неделе электропоезд № 6812 будет отправляться из Ростова-на-Дону в 18:48. Прибытие в Сальск будет осуществляться – в 21:48. При этом произойдут и другие важные изменения. На два месяца также изменится время промежуточных остановок.

По новому графику будет ходить состав направления Сальск – Ростов. Электропоезд № 6811 временно будет отъезжать от вокзала в Сальске в 4:52 и прибывать на конечную станцию примерно в 7:49 утра.

Известно, что после 20 апреля 2020 года прежнее расписание движения электропоездов Ростов-Сальск и Сальск-Ростов будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU