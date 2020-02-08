2020-02-08T11:55:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор

ДТП произошло во время снегопада
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла на Стадионной. Фото: Instagram rostov_roadsАвария произошла на Стадионной. Фото: Instagram rostov_roads
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Необычная для южной столицы авария произошла в на улице Стадионной в Ростове-на-Дону. Снегоуборочный трактор попал в ДТП во время сильного снегопада, который накрыл город накануне вечером 7 февраля.

Очевидцы произошедшего стали в социальных сетях сообщать о том, трактор занесло и отбросило на разделитель полос на улице Стадионной. Машина зацепила Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки к несчастью оказался рядом в момент автокатастрофы.

В региональном управлении ГИБДД информация об аварии уточняется.

rostov_roadsrostov_roads
Авария с участием снегоуборочной техники
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ИСТОЧНИК KP.RU

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