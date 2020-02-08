В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычная для южной столицы авария произошла в на улице Стадионной в Ростове-на-Дону. Снегоуборочный трактор попал в ДТП во время сильного снегопада, который накрыл город накануне вечером 7 февраля.

Очевидцы произошедшего стали в социальных сетях сообщать о том, трактор занесло и отбросило на разделитель полос на улице Стадионной. Машина зацепила Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки к несчастью оказался рядом в момент автокатастрофы.

В региональном управлении ГИБДД информация об аварии уточняется.

rostov_roads Авария с участием снегоуборочной техники

ИСТОЧНИК KP.RU