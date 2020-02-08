В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор
ДТП произошло во время снегопада
Авария произошла на Стадионной. Фото: Instagram rostov_roads
Изменить размер текста:
Необычная для южной столицы авария произошла в на улице Стадионной в Ростове-на-Дону. Снегоуборочный трактор попал в ДТП во время сильного снегопада, который накрыл город накануне вечером 7 февраля.
Очевидцы произошедшего стали в социальных сетях сообщать о том, трактор занесло и отбросило на разделитель полос на улице Стадионной. Машина зацепила Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки к несчастью оказался рядом в момент автокатастрофы.
В региональном управлении ГИБДД информация об аварии уточняется.
Авария с участием снегоуборочной техники
ИСТОЧНИК KP.RU