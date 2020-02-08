2020-02-08T12:14:18+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону девушку на пешеходном переходе сбила "Газель"

Водитель не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла на улице ЛенинаАвария произошла на улице ЛенинаФото: Алексей ФОКИН
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Автомобильная авария с участием 19-летней ростовчанки вечером на улице Ленина в донской столице, сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла в районе дома № 92. 28-летний водитель «ГАЗели» при повороте направо не справился с управлением и сбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу после аварии.

Сейчас по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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