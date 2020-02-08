В центре Ростова-на-Дону девушку на пешеходном переходе сбила "Газель"
Водитель не справился с управлением
Авария произошла на улице ЛенинаФото: Алексей ФОКИН
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Автомобильная авария с участием 19-летней ростовчанки вечером на улице Ленина в донской столице, сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, авария произошла в районе дома № 92. 28-летний водитель «ГАЗели» при повороте направо не справился с управлением и сбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу после аварии.
Сейчас по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU