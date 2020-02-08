Ростовские хоккеисты обыграли воронежский «Буран»

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:21:56+03:00

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Ростовский хоккейный клуб празднует очередную победу. Кондоры обыграли соперников из воронежского клуба «Буран». ХК «Ростов» одержал победу со счётом 2:0.

В первом периоде счёт открыл Ранис Миргалиев, которые стал возможным после результативной передачи Владислава Турника.

Уже во второй двадцатиминутке защитник хоккеист Егор Цветков забил еще одну шайбу. Счет на табло составил 2:0. Ростовчане нарушали правила, поэтому к концу периода на поле остались в меньшинстве. Забить соперники так и не смогли

В третьем периоде ростовская команда продолжала лидировать в счете. Хоккеисты крепко держали оборону. Игра закончился со счётом 2:0 в пользу «Ростова». В результате красно-белые получили два очка.

В начале предстоящей рабочей недели донской клуб встретится с командой «Горняк» на домашнем поле.

ИСТОЧНИК KP.RU