2020-02-08T13:40:18+03:00
Происшествия

Трое погибли: на трассе М-4 «Дон» грузовик из Ростовской области столкнулся с микроавтобусом

Еще пятеро граждан Украины пострадали
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Микроавтобусе Mercedes-Benz Vito после аварии. Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской областиМикроавтобусе Mercedes-Benz Vito после аварии. Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В субботу, 8 февраля, в Воронежской области на 694 километре трассы М-4 «Дон» произошла авария, в которой три человека погибли и еще пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito во время движения по дороге выехал на встречную полосу и стремительно столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Судя по всему, транспортное средство ехало из Ростовской области.

- 37-летний предполагаемый виновник ДТП, а также его пассажиры — женщина 31 года и 37-летний мужчина погибли на месте. Пять человек в возрасте от 27 до 39 лет ехали в микроавтобусе Mercedes-Benz Vito. Все они получили травмы, - отметили в ведомстве

Как сообщает прокуратура Воронежской области, все пассажиры автобуса направлялись на заработки в Москву, у пятерых из них были при себе паспорта граждан Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, произошедшей на трассе М-4 "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое погибли: на трассе М-4 «Дон» грузовик из Ростовской области столкнулся с микроавтобусом
Ростовские хоккеисты обыграли воронежский «Буран»
В центре Ростова-на-Дону девушку на пешеходном переходе сбила "Газель"
В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор
На два месяца изменится расписание движения электричек Ростов-Сальск
Работа с Валерием Карпиным и радушный прием: Павел Мамаев рассказал о плюсах ФК "Ростов"
«Эх, какие ножки!»: Располневшая звезда «Playboy» Мария Лиман пожаловалась на лишний вес
Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области
В краже из автомобиля заподозрили ростовчанина
Пассажиры рельсового автобуса «Ростов-Волгодонск» теперь смогут экономить час пути
В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта
Взятка, ложный донос и подделка документов: под суд пойдет адвокат Наталья Сахарова
В Ростове осудили экс-генерала МВД за растрату средств федерального бюджета