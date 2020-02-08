Трое погибли: на трассе М-4 «Дон» грузовик из Ростовской области столкнулся с микроавтобусом

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:40:18+03:00

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В субботу, 8 февраля, в Воронежской области на 694 километре трассы М-4 «Дон» произошла авария, в которой три человека погибли и еще пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito во время движения по дороге выехал на встречную полосу и стремительно столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Судя по всему, транспортное средство ехало из Ростовской области.

- 37-летний предполагаемый виновник ДТП, а также его пассажиры — женщина 31 года и 37-летний мужчина погибли на месте. Пять человек в возрасте от 27 до 39 лет ехали в микроавтобусе Mercedes-Benz Vito. Все они получили травмы, - отметили в ведомстве

Как сообщает прокуратура Воронежской области, все пассажиры автобуса направлялись на заработки в Москву, у пятерых из них были при себе паспорта граждан Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, произошедшей на трассе М-4 "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU