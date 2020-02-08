Курбан Бердыев дал показания в суде о долгах ФК "Ростов"

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:45:16+03:00

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В Швейцарии экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев выступил в Спортивном арбитражном суде Лозанны со показаниям по иску донского клуба.

Известно, что общая задолженность ростовчан перед тренером составляет 520 тысяч евро. Тренер получил только часть этой суммы – 60 тысяч. По мнению руководства «Ростова», Курбан Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 тысяч евро присуждены ему незаконною. Футбольный клуб был вынужден обратиться в CAS.

Во время разбирательств из-за долгов ФК «Ростов» клубу ненадолго запретили регистрировать новичков до тех пор, пока спор не будет улажен.

Под руководством Бердыева «Ростов» стал вице-чемпионом России в сезоне-2015-2016 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU