2020-02-08T15:59:58+03:00
Общество

14 лет в колонии: в Ростове-на-Дону мужчину осудили за подготовку терактов во время ЧМ-2018

Ему также предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденный готовил теракт во время ЧМ-2018Осужденный готовил теракт во время ЧМ-2018Фото: Архив "КП"
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В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли решение по делу Залихмана Богатырева, который за подготовку теракта во время чемпионата мира по футболу-2018. Его обвинили в совершении преступления по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление оружия», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка оружия».

По версии следствия, он вступил в подразделение запрещенной на территории РФ террористической организации. Мужчина планировал совершить теракты во время чемпионата мира по футболу. Злоумышленник с приятелями купили автомат с боеприпасами и взрывчатку. Некоторые взрывчатые вещества и устройства преступники изготовили сами.

- Суд признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

Осужденный должен будут за это время выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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