Огромного сома поймали на ростовской набережной

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:23:11+03:00

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Донские рыбаки вновь поймали огромную рыбу в районе набережной. Видео удачного улова разместили в социальных сетях.

На кадах видно, что мужчина долго пытается вытащить рыбу. Спустя какое-то время, рыбак вытаскивает добычу из воды

- Вот это улов на набережной, - сообщил автор поста.

Мнения людей о произошедшем разделились. Одни были удивлены размеру рыбы, а другие оказались недовольны: "На сколько я знаю сомы в это время года лежат в ямах на дне в спячке, а его по видимому могли забурить а за это есть статья", "Эы рыбаки скоро всю рыбу выловят. Не дают рыбе нормально подрасти и размножиться!".

- Видать в Ростове совсем рыбы не осталось, раз это крупный, - написал Андрей Лютиков.

Некоторые ростовчане попросили отпустить сома обратно на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU