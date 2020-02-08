2020-02-08T16:23:11+03:00
Общество

Огромного сома поймали на ростовской набережной

Рыбак остался доволен уловом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Рыбак похвастался уловом на набережной. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Рыбак похвастался уловом на набережной. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Донские рыбаки вновь поймали огромную рыбу в районе набережной. Видео удачного улова разместили в социальных сетях.

На кадах видно, что мужчина долго пытается вытащить рыбу. Спустя какое-то время, рыбак вытаскивает добычу из воды

- Вот это улов на набережной, - сообщил автор поста.

Мнения людей о произошедшем разделились. Одни были удивлены размеру рыбы, а другие оказались недовольны: "На сколько я знаю сомы в это время года лежат в ямах на дне в спячке, а его по видимому могли забурить а за это есть статья", "Эы рыбаки скоро всю рыбу выловят. Не дают рыбе нормально подрасти и размножиться!".

- Видать в Ростове совсем рыбы не осталось, раз это крупный, - написал Андрей Лютиков.

Некоторые ростовчане попросили отпустить сома обратно на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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