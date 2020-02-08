Модель Анастасию Костенко раскритиковали из-за необычного украшения

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:58:18+03:00

Дмитрий Тарсов и Анастасия Костенко в браке уже два года. Фото: Instagram Дмитрия Тарасова

Совсем недавно она стала мамой во второй раз

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко снова подверглась критике со стороны подписчиков.Злопыхателям не понравились сережки молодой мамы двоих дочерей.

tarasov23 Анастасия Костенко с новорожденной дочерью

Донская красавица на этой неделе родила супругу-футболисту еще одну дочь. В центре внимания подписчиков оказались винтажные серьги модели, которые она надела в роддом.

- У нее, в принципе, вкус хромает, - писали модели хейтеры

Некоторые назвали модель сережек устаревшей. Некоторые подписчики посчитали, то Анастасии Котенко не нужно было надевать сережки на роды.

kostenko.94 Вечеринка в честь второго ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Многие предположили, что скорее всего, молодая мама надела серьги уже после родов, чтобы сделать несколько красивых фотографий с новорожденной дочерью на память.

В роддоме молодую маму уже навестили близкие и родные люди.

kostenko.94 Мама Анастасии Костенко приехала в роддом

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ИСТОЧНИК KP.RU