Модель Анастасию Костенко раскритиковали из-за необычного украшения
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко снова подверглась критике со стороны подписчиков.Злопыхателям не понравились сережки молодой мамы двоих дочерей.
Донская красавица на этой неделе родила супругу-футболисту еще одну дочь. В центре внимания подписчиков оказались винтажные серьги модели, которые она надела в роддом.
- У нее, в принципе, вкус хромает, - писали модели хейтеры
Некоторые назвали модель сережек устаревшей. Некоторые подписчики посчитали, то Анастасии Котенко не нужно было надевать сережки на роды.
Многие предположили, что скорее всего, молодая мама надела серьги уже после родов, чтобы сделать несколько красивых фотографий с новорожденной дочерью на память.
В роддоме молодую маму уже навестили близкие и родные люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU