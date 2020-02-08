В Ростовской области из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:18:46+03:00

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В донском регионе из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности, который ввели из-за непогоды. Метель обрушились на регион 5 февраля..

Известно, что режим повышенной готовности ввели в шести населенных пунктах. Но с 7 на 8 февраля он начал действовать еще в четырех муниципальных образованиях.

На Дону синоптики ростовского Гидрометцентра прогнозируют снег и ветер до 11 метров в секунду в субботу, 8 февраля. В Ростовской области на дорогах будет гололед. Температура воздуха опустится до -6…-11 градусов, а в северных районах столбик термометра может достигнуть отметки минус 21 градус, возможен снег.

ИСТОЧНИК KP.RU