Власти Ростовской области задумались о реновации пятиэтажек

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:57:42+03:00

Людей будут переселять из ветхих пятиэтажек Фото: Артем КИЛЬКИН

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании совета по инвестициям сообщил о том, что власти региона прорабатывают вопрос участия в программе реновации жилого фонда.

Сейчас вопрос решается на федеральном уровне. Если будет принято положительное решение, то расселять в первую очередь жильцов проблемных пятиэтажек. Известно, что программа реновации подразумевает реконструкцию или снос старого жилья и строительство новостроек. Собственникам квартир предоставят альтернативные варианты.

В настоящее время вопросом введения в Ростовской области программы занимаются заместитель губернатора Виктор Вовк и областное министерство строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU