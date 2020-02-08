Власти Ростовской области задумались о реновации пятиэтажек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании совета по инвестициям сообщил о том, что власти региона прорабатывают вопрос участия в программе реновации жилого фонда.
Сейчас вопрос решается на федеральном уровне. Если будет принято положительное решение, то расселять в первую очередь жильцов проблемных пятиэтажек. Известно, что программа реновации подразумевает реконструкцию или снос старого жилья и строительство новостроек. Собственникам квартир предоставят альтернативные варианты.
В настоящее время вопросом введения в Ростовской области программы занимаются заместитель губернатора Виктор Вовк и областное министерство строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU