2020-02-08T18:18:36+03:00
Общество

Улицы Ростова-на-Дону чистили от снега 145 единиц снегоуборочной техники

На дорогах образуется гололедица
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Специалисты убирают снег и лед. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуСпециалисты убирают снег и лед. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В субботу, 8 февраля, коммунальные службы занимались ликвидацией последствий непогоды. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, сложившиеся неблагоприятные условия осложняют работу специалистов.

Постоянный переход температуры воздуха через ноль осложняют работу коммунальным и дорожным службам. Очистка улиц от снега ведется в ночное время. Так, в ночь с 7 на 8 февраля снег и наледь в Ростове убирали 145 единиц коммунальной техники.

- На улицы города вышли 62 комбинированные дорожные машины, 13 фронтальных погрузчиков, 19 минипогрузчиков, 3 снегопогрузчика, 39 самосвалов, 3 автогрейдера и два трактора-щетки, - сообщили в ростовской администрации.

В донской столице тротуары от снега убирают 200 дворников. Работы по очистки улиц от снега будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Папа светится от счастья!": Футболист Дмитрий Тарасов забрал жену с дочкой из роддома
Улицы Ростова-на-Дону чистили от снега 145 единиц снегоуборочной техники
Власти Ростовской области задумались о реновации пятиэтажек
В Ростовской области из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности
Модель Анастасию Костенко раскритиковали из-за необычного украшения
Огромного сома поймали на ростовской набережной
14 лет в колонии: в Ростове-на-Дону мужчину осудили за подготовку терактов во время ЧМ-2018
Курбан Бердыев дал показания в суде о долгах ФК "Ростов"
Новый рельсовый автобус с кондиционерами поедет из Ростова в Волгодонск
Трое погибли: на трассе М-4 «Дон» грузовик из Ростовской области столкнулся с микроавтобусом
Ростовские хоккеисты обыграли воронежский «Буран»
В центре Ростова-на-Дону девушку на пешеходном переходе сбила "Газель"
В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор
На два месяца изменится расписание движения электричек Ростов-Сальск
Работа с Валерием Карпиным и радушный прием: Павел Мамаев рассказал о плюсах ФК "Ростов"
«Эх, какие ножки!»: Располневшая звезда «Playboy» Мария Лиман пожаловалась на лишний вес
Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области
В краже из автомобиля заподозрили ростовчанина
Пассажиры рельсового автобуса «Ростов-Волгодонск» теперь смогут экономить час пути
В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта
Взятка, ложный донос и подделка документов: под суд пойдет адвокат Наталья Сахарова
В Ростове осудили экс-генерала МВД за растрату средств федерального бюджета