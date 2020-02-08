Улицы Ростова-на-Дону чистили от снега 145 единиц снегоуборочной техники

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:18:36+03:00

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В субботу, 8 февраля, коммунальные службы занимались ликвидацией последствий непогоды. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, сложившиеся неблагоприятные условия осложняют работу специалистов.

Постоянный переход температуры воздуха через ноль осложняют работу коммунальным и дорожным службам. Очистка улиц от снега ведется в ночное время. Так, в ночь с 7 на 8 февраля снег и наледь в Ростове убирали 145 единиц коммунальной техники.

- На улицы города вышли 62 комбинированные дорожные машины, 13 фронтальных погрузчиков, 19 минипогрузчиков, 3 снегопогрузчика, 39 самосвалов, 3 автогрейдера и два трактора-щетки, - сообщили в ростовской администрации.

В донской столице тротуары от снега убирают 200 дворников. Работы по очистки улиц от снега будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU