2020-02-09T09:28:43+03:00
Общество

В Ростовской области произошел пожар на крупном складе

Огонь тушили 15 спасателей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар произошел на площади 90 кв. мПожар произошел на площади 90 кв. мФото: Архив "КП"
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В Ростовской области на крупном складе произошел пожар. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском по улице Береговой около 20 часов 8 февраля.

По предварительной информации, загорелось одно из помещений. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Потушить пожар спасателям удалось за двадцать минут.

- На месте работали 15 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего на складе пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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