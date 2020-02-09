В Ростовской области произошел пожар на крупном складе
В Ростовской области на крупном складе произошел пожар. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском по улице Береговой около 20 часов 8 февраля.
По предварительной информации, загорелось одно из помещений. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Потушить пожар спасателям удалось за двадцать минут.
- На месте работали 15 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате происшествия ни один человек не пострадал. Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего на складе пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU