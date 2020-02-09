В Ростовской области произошел пожар на крупном складе

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:28:43+03:00

Пожар произошел на площади 90 кв. м Фото: Архив "КП"

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В Ростовской области на крупном складе произошел пожар. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском по улице Береговой около 20 часов 8 февраля.

По предварительной информации, загорелось одно из помещений. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Потушить пожар спасателям удалось за двадцать минут.

- На месте работали 15 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего на складе пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU