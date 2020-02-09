Гандболистку «Ростов-Дона» Анну Сень признали лучшим игроком матча с «Уфой-Алисой»
Ее выбрали лучшей в результате голосования
Гандболистка Анна Сень. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока матча с «Уфой-Алисой». Наибольшее количество голосов набрала левая полусредняя Анна Сень.
Больше 51% болельщиков проголосовали за гандболистку. В этом матче «Ростов-Дон» обыграл соперника со счётом 29:15. Анна Сень смогла забить соперникам сразу шесть мячей.
В результате голосования на втором месте оказалась Кристина Кожокарь, а на третьем - Валерия Маслова.
Следующий матч «Ростов-Дона» проведет 8 февраля с венгерским «Ференцварошем».
ИСТОЧНИК KP.RU