2020-02-09T11:26:39+03:00
Общество

Гандболистку «Ростов-Дона» Анну Сень признали лучшим игроком матча с «Уфой-Алисой»

Ее выбрали лучшей в результате голосования
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Гандболистка Анна Сень. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Гандболистка Анна Сень. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока матча с «Уфой-Алисой». Наибольшее количество голосов набрала левая полусредняя Анна Сень.

Больше 51% болельщиков проголосовали за гандболистку. В этом матче «Ростов-Дон» обыграл соперника со счётом 29:15. Анна Сень смогла забить соперникам сразу шесть мячей.

В результате голосования на втором месте оказалась Кристина Кожокарь, а на третьем - Валерия Маслова.

Следующий матч «Ростов-Дона» проведет 8 февраля с венгерским «Ференцварошем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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