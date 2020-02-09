Пенсионерка из Ростовской области перевела аферистам 120 тысяч рублей

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:13:57+03:00

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56-летняя пенсионерка из Ростовской области лишилась крупной суммы. Пожилая женщина стала жертвой мошенников. Они позвонили по телефону и представились сотрудниками банка.

Неизвестный мужчина сообщил дончанке о том, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции. Пенсионерка должна была сообщить номер своей карты и продиктовать секретный код, чтобы остановить похитителя.

- Мошенник совершил перевод денежных средств. Пенсионерка лишилась более 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU