Пенсионерка из Ростовской области перевела аферистам 120 тысяч рублей
56-летняя пенсионерка из Ростовской области лишилась крупной суммы. Пожилая женщина стала жертвой мошенников. Они позвонили по телефону и представились сотрудниками банка.
Неизвестный мужчина сообщил дончанке о том, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции. Пенсионерка должна была сообщить номер своей карты и продиктовать секретный код, чтобы остановить похитителя.
- Мошенник совершил перевод денежных средств. Пенсионерка лишилась более 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU