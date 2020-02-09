2020-02-09T12:13:57+03:00
Общество

Пенсионерка из Ростовской области перевела аферистам 120 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Злоумышленник представился сотрудником банкаЗлоумышленник представился сотрудником банка
Изменить размер текста:

56-летняя пенсионерка из Ростовской области лишилась крупной суммы. Пожилая женщина стала жертвой мошенников. Они позвонили по телефону и представились сотрудниками банка.

Неизвестный мужчина сообщил дончанке о том, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции. Пенсионерка должна была сообщить номер своей карты и продиктовать секретный код, чтобы остановить похитителя.

- Мошенник совершил перевод денежных средств. Пенсионерка лишилась более 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24