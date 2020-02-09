2020-02-09T14:13:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону почти 50 спасателей тушат лесосклад

Специалистам предстоит установить причину пожара
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалистам предстоит установить причину пожараСпециалистам предстоит установить причину пожараФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 9 февраля, в донской столице горит склад лесоторговой продукции. Пожар вспыхнул около 13.15 на улице Врубовой 34А.

По предварительной информации, вспыхнуло одно из помещений.

- Сейчас на месте пожара работают 45 спасателей и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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