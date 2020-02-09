В Ростове-на-Дону почти 50 спасателей тушат лесосклад
Специалистам предстоит установить причину пожара
Специалистам предстоит установить причину пожараФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 9 февраля, в донской столице горит склад лесоторговой продукции. Пожар вспыхнул около 13.15 на улице Врубовой 34А.
По предварительной информации, вспыхнуло одно из помещений.
- Сейчас на месте пожара работают 45 спасателей и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU