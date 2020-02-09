Ростовские гандболистки обыграли «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:19:54+03:00

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Заслуженную победу одержал на выезде ГК "Ростов-Дон" в матче против венгерского «Ференцвароша». Итоговый сет составил 31:35 в пользу ростовчанок.

Первый мяч забила Анна Вяхирева. Донская команда вела в счете, но в начале второй половины игры «Ференцварош» почти сумел догнать соперниц. Ростовчанки увеличили разрыв, однако на 44-й минуте венгерки вновь их нагнали. К финалу донские красавицы все же сумели переломить ход матча и завершить его со счетом 31:35.

Во вторник, 11 февраля, донским гандболисткам предстоит провести матч сначала в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU