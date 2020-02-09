Ростовские гандболистки обыграли «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Гандболистки смогли переломить ход игры
Донские гандболистки обыграл соперниц. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Заслуженную победу одержал на выезде ГК "Ростов-Дон" в матче против венгерского «Ференцвароша». Итоговый сет составил 31:35 в пользу ростовчанок.
Первый мяч забила Анна Вяхирева. Донская команда вела в счете, но в начале второй половины игры «Ференцварош» почти сумел догнать соперниц. Ростовчанки увеличили разрыв, однако на 44-й минуте венгерки вновь их нагнали. К финалу донские красавицы все же сумели переломить ход матча и завершить его со счетом 31:35.
Во вторник, 11 февраля, донским гандболисткам предстоит провести матч сначала в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU