Иномарка сбила мужчину в ЗЖМ Ростова-на-Дону
Пострадавшего доставили в больницу
Пострадавшего с травмами доставили в больницуФото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:
В донской столице сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, попавшего под машину на улице Малиновского в районе дома № 15.
По информации управления ГИБДД по Ростовской области, трагедия произошла в 22:30 8 февраля.
- Автомобиль Renault Logan наехал на неустановленного пешехода - мужчину, на вид 40-45 лет, который двигался вдоль проезжей части, - отметили в ведомстве.
В результате автокатастрофы мужчина получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU