Иномарка сбила мужчину в ЗЖМ Ростова-на-Дону

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:32:18+03:00

Пострадавшего с травмами доставили в больницу Фото: Ольга ГОПАЛО

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В донской столице сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, попавшего под машину на улице Малиновского в районе дома № 15.

По информации управления ГИБДД по Ростовской области, трагедия произошла в 22:30 8 февраля.

- Автомобиль Renault Logan наехал на неустановленного пешехода - мужчину, на вид 40-45 лет, который двигался вдоль проезжей части, - отметили в ведомстве.

В результате автокатастрофы мужчина получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU