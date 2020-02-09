В Ростовской области пары стали чаще разводиться

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты подвели итоги минувшего года. В Ростовской области снизилось число пар, желающих узаконить свои отношения, а также увеличилось число разводов. Статистику за 2019 год привели в управлении ЗАГС Ростовской области.

Так, в 2019 году узаконить свои отношения решили 26670 пар, это на 1% меньше, чем годом ранее. Отмечается увеличение зарегистрированных актов о расторжении брака на 2,2%.

- В прошлом году количество расторжений браков, зарегистрированных в органах ЗАГС донского региона составило 18 136. Из них 78% развелись по решению суда. Управление проводило опрос и выяснило, что 33% опрошенных были в браке от 1 до пяти лет, 26% - от шести до десяти лет, а 15% - от 11 до 15 лет, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что основной причиной развода является утрата супружеских чувств, финансовые затруднения и несовпадение характеров.

ИСТОЧНИК KP.RU