2020-02-10T08:57:43+03:00
Общество

Выгулять новенький топор в ночи решила ростовчанка и напугала прохожих

"Она парня провожала"
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове заметили девушку, гуляющую с топором. Фото: "Ростов Главный"В Ростове заметили девушку, гуляющую с топором. Фото: "Ростов Главный"
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону в объектив одной из фотокамер горожан попала девушка, которая шла по ночной улице с топором на плече.

Красавица была одета в элегантную шубку, на голову был накинут капюшон, красивые джинсы и сапожки-ботфорты. Через плечо у нее красовалась маленькая черная сумочка, а вот на плече у нее был топор с красной рукояткой и черным металлическим верхом. Стоит отметить, что инструмент выглядел совершенно новым. Инцидент произошел в микрорайоне Чкаловский.

Пользователи соцсетей просто терялись в догадках, зачем молодой горожанке понадобился топор. Местные жители с чувством юмора написали, что в этом районе опасно ходить одной, поэтому девушка решила перестраховаться. Другие отметили, что она таким образом провожала парня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области невестка во время ссоры зарубила топором свекровь.

Женщину и подельника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка
Жительница Ростовской области купила симку с привязанным к ней чужим «мобильным банком»
В Ростове-на-Дону родители напишут ЕГЭ сами
В Ростове-на-Дону проходит выставка, посвященная известному актеру Михаилу Пуговкину
Читатели сообщают: В Ростове-на-Дону по Стройгородку и Военведу - на коньках?
В Ростове-на-Дону за сутки собрали и вывезли 2,5 тысячи тонн снега
ФК «Ростов» уступил на выезде «Локомотиву» по пенальти
В Ростовской области задержали больше ста коз-нелегалов
Певица Наргиз потребовала вернуть деньги ростовским фанатам за сорванный концерт
В Ростовской области рецидивист снимал крышки с водопроводных люков
Выгулять новенький топор в ночи решила ростовчанка и напугала прохожих
В Ростовской области пары стали чаще разводиться
Иномарка сбила мужчину в ЗЖМ Ростова-на-Дону
Ростовские гандболистки обыграли «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
В Ростове-на-Дону почти 50 спасателей тушат лесосклад
Игрока «Ростова» Павла Мамаева и его жену преследует настойчивая фанатка
Пенсионерка из Ростовской области перевела аферистам 120 тысяч рублей
Гандболистку «Ростов-Дона» Анну Сень признали лучшим игроком матча с «Уфой-Алисой»
"Красота пострадала": Мария Лиман показала себя после автомобильной аварии
Полина Диброва показала новорожденного сына
В Ростовской области произошел пожар на крупном складе
"Папа светится от счастья!": Футболист Дмитрий Тарасов забрал жену с дочкой из роддома
Улицы Ростова-на-Дону чистили от снега 145 единиц снегоуборочной техники