Выгулять новенький топор в ночи решила ростовчанка и напугала прохожих

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:57:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону в объектив одной из фотокамер горожан попала девушка, которая шла по ночной улице с топором на плече.

Красавица была одета в элегантную шубку, на голову был накинут капюшон, красивые джинсы и сапожки-ботфорты. Через плечо у нее красовалась маленькая черная сумочка, а вот на плече у нее был топор с красной рукояткой и черным металлическим верхом. Стоит отметить, что инструмент выглядел совершенно новым. Инцидент произошел в микрорайоне Чкаловский.

Пользователи соцсетей просто терялись в догадках, зачем молодой горожанке понадобился топор. Местные жители с чувством юмора написали, что в этом районе опасно ходить одной, поэтому девушка решила перестраховаться. Другие отметили, что она таким образом провожала парня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области невестка во время ссоры зарубила топором свекровь.

Женщину и подельника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU