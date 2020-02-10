Выгулять новенький топор в ночи решила ростовчанка и напугала прохожих
В Ростове-на-Дону в объектив одной из фотокамер горожан попала девушка, которая шла по ночной улице с топором на плече.
Красавица была одета в элегантную шубку, на голову был накинут капюшон, красивые джинсы и сапожки-ботфорты. Через плечо у нее красовалась маленькая черная сумочка, а вот на плече у нее был топор с красной рукояткой и черным металлическим верхом. Стоит отметить, что инструмент выглядел совершенно новым. Инцидент произошел в микрорайоне Чкаловский.
Пользователи соцсетей просто терялись в догадках, зачем молодой горожанке понадобился топор. Местные жители с чувством юмора написали, что в этом районе опасно ходить одной, поэтому девушка решила перестраховаться. Другие отметили, что она таким образом провожала парня.
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ИСТОЧНИК KP.RU