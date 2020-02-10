В Ростовской области рецидивист снимал крышки с водопроводных люков

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:21:08+03:00

Кроме того, он похищал продукты и обманул своего друга

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи и мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 40-летний житель Зерноградского района снял крышки с водопроводных люков, а затем спрятал их неподалеку. На следующий день он приехал в то же место, вызвал такси и вывез и сдал в пункт приема металла.

В местный отдел полиции после этого поступило заявление о том, что крышки были украдены. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Позже стало известно, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

А также полицейским удалось выяснить, что задержанный также причастен к совершению двух краж аккумуляторов и краже продуктов и тысячи рублей из магазина. Кроме того, мужчина, под предлогом продажи золота, сбыл своему знакомому бижутерию за семь тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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общая сумма похищенного составила 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU