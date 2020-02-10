2020-02-10T10:24:10+03:00
Общество

Певица Наргиз потребовала вернуть деньги ростовским фанатам за сорванный концерт

Выступление отменили еще и в Краснодаре
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Наргиз не приедет на концерт в Ростов-на-Дону. Фото: Instagram НаргизНаргиз не приедет на концерт в Ростов-на-Дону. Фото: Instagram Наргиз
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Организаторы концертов певицы Наргиз отменили ее выступление в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

- Могу смело предположить что акт отмены мероприятий, так же как и проплаченная травля в соцсетях, был чётко спланирован лицами, заинтересованным в моём творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму предположить сложно. Всё дело в том, что отменены эти концерты по совершенно непонятной мне причине, - сообщила поклонникам Наргиз.

Певица отметила, что сейчас люди не могут вернуть свои деньги за билеты сорванный концерт. Более того, в кассах говорят о том, что выступление отменила артистка.

- Единственная просьба к «организаторам» - верните людям деньги, - подытожила Наргиз.

Концерт Наргиз должен был пройти в донской столице 13 февраля. Артистка говорит о том, что организаторы без объяснений отменили ее выступления в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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