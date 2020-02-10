10 Февр. 2020 2020-02-10T10:40:06+03:00

В Ростовской области задержали больше ста коз-нелегалов. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

Из незаконно переправили из Украину в Россию

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В Ростовской области пограничникам удалось задержать крупную партию скота.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел в Каменском районе Дона. Под подозрение попал житель хутора Плешаков. По данным ведомства, на окраине села он принял с украинской стороны более сотни коз. Сообщается, что они были перемещены через государственную границу в обход установленного пункта пропуска.

Известно, что в отношении нарушителя возбудили административное дело по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации». Ему грозит денежный штраф. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф до пяти тысяч рублей.

Сейчас животные находятся на карантине. И, по решению Каменского районного суда, после него будут переданы в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU