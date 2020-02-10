ФК «Ростов» уступил на выезде «Локомотиву» по пенальти

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

ФК «Ростов» в заключительном матче Кубка Матч Премьер проиграли «Локомотиву». Игра состоялась накануне на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, но донские футболисты уступили противникам по пенальти.

В первом тайме счет встречи на 19-й минуте открыл Мурило. Он воспользовался ошибкой защиты «Ростова» и вывел «Локомотив» вперёд — 0:1. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял

После перерыва - на 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй гол в ворота «Локомотива», но уже через 11 минут Гжегож Крыховяк воспользовался ошибкой центральных защитников жёлто-синих, пробил в ворота ростовской команды. Счет составил - 2:2.

В завершении игры Роман Еремёнко вывел «Ростов» вперёд на 72-ой минуте матча со счетом 3:2, но через три минуты 21-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч.

В серии пенальти лучшим оказались футболисты «Локомотива» - 5:4.В турнирной таблице Кубка Матч Премьер «Ростов» занял 3-е место, уступив «Локомотив», который занял 2-е место, на первом оказался «Спартак».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая «пятилетка» Валерия Карпина! Тренер заключил долгосрочный контракт с «Ростовом»

Наставник «желто-синих» прогрессирует с каждым годом, отметили в клубе (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU