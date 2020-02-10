ФК «Ростов» уступил на выезде «Локомотиву» по пенальти
ФК «Ростов» в заключительном матче Кубка Матч Премьер проиграли «Локомотиву». Игра состоялась накануне на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, но донские футболисты уступили противникам по пенальти.
В первом тайме счет встречи на 19-й минуте открыл Мурило. Он воспользовался ошибкой защиты «Ростова» и вывел «Локомотив» вперёд — 0:1. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял
После перерыва - на 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй гол в ворота «Локомотива», но уже через 11 минут Гжегож Крыховяк воспользовался ошибкой центральных защитников жёлто-синих, пробил в ворота ростовской команды. Счет составил - 2:2.
В завершении игры Роман Еремёнко вывел «Ростов» вперёд на 72-ой минуте матча со счетом 3:2, но через три минуты 21-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч.
В серии пенальти лучшим оказались футболисты «Локомотива» - 5:4.В турнирной таблице Кубка Матч Премьер «Ростов» занял 3-е место, уступив «Локомотив», который занял 2-е место, на первом оказался «Спартак».
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