В Ростове-на-Дону за сутки собрали и вывезли 2,5 тысячи тонн снега
В мэрии города Ростова-на-Дону рассказали, что за минувшие сутки с ростовских улиц было собрано и вывезено 2,5 тысячи тонн снега. По данным чиновников, работа ведется в круглосуточном режиме. Речь идет еще и об обработке дорожного покрытия и расчистке тротуаров от снега и наледи.
- Ведется обработка тротуаров противогололедными материалами, - добавили в горадминистрации. - А в работах задействовано более трех тысяч дворников - это работники коммунальных служб и управляющих компаний.
Кроме того, в круглосуточном режиме убирает улицы и коммунальная техника. Ночью — порядка 170 единиц, а днем - 100 единиц.
Автомобилистов просят соблюдать правила парковки. Оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU