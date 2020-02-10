2020-02-10T11:12:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за сутки собрали и вывезли 2,5 тысячи тонн снега

А на улицы вышли порядка 300 дворников
Ольга ГОПАЛО
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Работы ведутся в круглосуточном режиме. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуРаботы ведутся в круглосуточном режиме. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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В мэрии города Ростова-на-Дону рассказали, что за минувшие сутки с ростовских улиц было собрано и вывезено 2,5 тысячи тонн снега. По данным чиновников, работа ведется в круглосуточном режиме. Речь идет еще и об обработке дорожного покрытия и расчистке тротуаров от снега и наледи.

- Ведется обработка тротуаров противогололедными материалами, - добавили в горадминистрации. - А в работах задействовано более трех тысяч дворников - это работники коммунальных служб и управляющих компаний.

Кроме того, в круглосуточном режиме убирает улицы и коммунальная техника. Ночью — порядка 170 единиц, а днем - 100 единиц.

Автомобилистов просят соблюдать правила парковки. Оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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