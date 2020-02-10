2020-02-10T12:05:32+03:00
Общество

Читатели сообщают: В Ростове-на-Дону по Стройгородку и Военведу - на коньках?

По данным горадминистрации, за сутки было зафиксировано более 150 нарушений качества уборки
Ольга ГОПАЛО
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Как сообщают наши читатели, порядок удалось навести пока не везде.Как сообщают наши читатели, порядок удалось навести пока не везде.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону коммунальщики продолжают убирать городские улицы от снега и наледи. Известно, что только за минувшие сутки было вывезено порядка 2,5 тысячи тонн снега. На улицы выли около 300 дворников и сотни коммунальных машин. Однако как сообщают наши читатели, порядок удалось навести пока не везде. Вот такое сообщение пришло в редакцию «КП» на номер WhatsApp:

- Не хотите покататься на коньках на Стройгородке и Военведе, - написала абонент 8-951-512-**-**. - Звонила в администрацию Октябрбского района обещали прислать бригаду. По факту сегодня хуже, чем вчера. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Жалко пожилых людей. Ходим по снежку на газонах.

А тем временем в мэрии донской столицы рассказали, что только за 9 февраля в городе было зафиксировано 43 нарушения по невыполнению работ по уборке снега и наледи с отведенной дворовой территории, не очищены кровля, карниз и водосточные трубы от сосулек, а также по некоторым объектам нарушен график вывоза коммунальных отходов. Также зафиксировано более 150 нарушений качества уборки, но все они устранялись сразу, после уведомления о необходимости устранения замечаний.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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