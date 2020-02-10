В Ростове-на-Дону проходит выставка, посвященная известному актеру Михаилу Пуговкину

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:46:50+03:00

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В Ростове-на-Дону открывается выставка «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина», посвященная «королю кинокомедий». Экспозиция развернулась в стенах исторического парка «Россия – моя история» на первом этаже. Там гости смогут - кто-то узнать, другие вспомнить - роли в кино и на театральных подмостках легендарного артиста, а также подробности о детстве и военных годах. Желающих ждут с 10 до 20 часов. Вход на фотовыставку свободный.

А вот во вторник, 25 февраля, там же будет организована торжественная встреча, посвященная памяти артиста. Она начнется в 16 часов.

Вдова актера - Ирина Константиновна - опишет эпизоды из яркой биографии талантливого актера, непосредственно связанные со службой в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте во время Великой Отечественной войны. В программе вечера пройдет и показ документального фильма «Поет Михаил Пуговкин на экране».

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ИСТОЧНИК KP.RU