2020-02-10T11:46:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону проходит выставка, посвященная известному актеру Михаилу Пуговкину

Вход для всех желающих свободный
Ольга ГОПАЛО
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25 февраля будет организована торжественная встреча, посвященная памяти артиста. Фото: пресс-служба исторического парка «Россия – моя история» .25 февраля будет организована торжественная встреча, посвященная памяти артиста. Фото: пресс-служба исторического парка «Россия – моя история» .
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В Ростове-на-Дону открывается выставка «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина», посвященная «королю кинокомедий». Экспозиция развернулась в стенах исторического парка «Россия – моя история» на первом этаже. Там гости смогут - кто-то узнать, другие вспомнить - роли в кино и на театральных подмостках легендарного артиста, а также подробности о детстве и военных годах. Желающих ждут с 10 до 20 часов. Вход на фотовыставку свободный.

А вот во вторник, 25 февраля, там же будет организована торжественная встреча, посвященная памяти артиста. Она начнется в 16 часов.

Вдова актера - Ирина Константиновна - опишет эпизоды из яркой биографии талантливого актера, непосредственно связанные со службой в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте во время Великой Отечественной войны. В программе вечера пройдет и показ документального фильма «Поет Михаил Пуговкин на экране».

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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