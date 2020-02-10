В Ростове-на-Дону родители напишут ЕГЭ сами

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители выпускников смогут сами попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Известно, что Ростовская область присоединится ко Всероссийской акции, которая пройдет в последнюю пятницу февраля. Состоится экзамен для взрослых в «Школе № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ», что на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. За партой месте с родителями будут находится и профильный министр Лариса Балина, а также журналисты, политики и общественные деятели.

Всем мм представится возможность пройти регистрацию на входе в пункт, увидеть как организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как осуществляется контроль за проведением госэкзамена, а также как печатаются и сканируются экзаменационные материалы. Кроме того, они смогут написать экзаменационную работу, составленную из заданий и аналогичных тем, что будут на Едином госэкзамене. Для того чтобы принять участие в акции, взрослым нужно подать заявление по месту учебы ребенка.

– Акция продлится до 2 марта, пункты проведения экзамена будут открыты в каждом муниципальном образовании области, - рассказала Лариса Валентиновна. - А на территории Ростовской области это мероприятие пройдет уже в четвертый раз.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU