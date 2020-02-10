Жительница Ростовской области купила симку с привязанным к ней чужим «мобильным банком»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ростовской области обратилась жительница, которая рассказала - неизвестные похитили деньги с ее карты. Женщина рассказала, что потеряла сим-карту, к которой была подключена услуга мобильный банк. Однако банковскую карту она не заблокировала.

В итоге, через какое-то время с ее карты списали деньги – больше двух тысяч рублей. Стражи порядка приняли заявление и принялись искать злоумышленников.

Как рассказали, в Главном Управлении МВД России по региону, под подозрение попала 42-летняя дама. Та рассказала, что в одном из салонов сотовой связи купила симку, а затем ей на телефон стали поступать сообщения с информацией о банковских операциях по карте. При этом услугу мобильный банк она не подключала.

Дамочка сложила 2+2. План созрел сразу же после получения очередного сообщения - о зачислении на не принадлежащую ей банковскую карту денег. И тогда она при помощи услуги мобильный банк перевела более двух тысяч рублей на свою банковскую карту.

В отношении предприимчивой подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Не исключено, что дело может закончиться штрафом или условным сроком.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU