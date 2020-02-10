Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка
Неравнодушные жители Красносулинского района Ростовской области не оставили в беде собаку, которая попала в беду. Бездомный пес упал в канализационный люк. К несчастью, именно в это время начались заморозки.
Дворняга не смогла выбраться самостоятельно из глубокого канализационного коллектора. На протяжении нескольких часов, попавший в беду пес жалобно скулил. Удача улыбнулась бездомному псу. Его лай услышали прохожие. Они обратились за помощью к спасателям.
На помощь бездомному псу пришли спасатели. Фото: Instagram asf_krasni_sulin
Специалисты вытаскивали пострадавшую. собаку с помощью специальной палки с веревкой. Мокрого и продрогшего на морозе пса достали из люка, а затем отпустили на волю.
После этого сотрудники Красносулинского аварийного-спасательного формирования оградили опасное место специальной лентой, а также накрыли все открытые люки, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Пса отпустили на влю
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ИСТОЧНИК KP.RU