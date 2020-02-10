Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные жители Красносулинского района Ростовской области не оставили в беде собаку, которая попала в беду. Бездомный пес упал в канализационный люк. К несчастью, именно в это время начались заморозки.

Дворняга не смогла выбраться самостоятельно из глубокого канализационного коллектора. На протяжении нескольких часов, попавший в беду пес жалобно скулил. Удача улыбнулась бездомному псу. Его лай услышали прохожие. Они обратились за помощью к спасателям.

На помощь бездомному псу пришли спасатели. Фото: Instagram asf_krasni_sulin

Специалисты вытаскивали пострадавшую. собаку с помощью специальной палки с веревкой. Мокрого и продрогшего на морозе пса достали из люка, а затем отпустили на волю.

После этого сотрудники Красносулинского аварийного-спасательного формирования оградили опасное место специальной лентой, а также накрыли все открытые люки, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Пса отпустили на влю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никому ненужное наследство»: Соседи решили скинуться и усыпить собаку, которая восемь лет прожила в подъезде

Старая хозяйка съехала с квартиры, а новым Чак не понравился (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU