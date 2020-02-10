2020-02-10T12:49:03+03:00
Общество

Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка

Пес чудом остался жив [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасатели вытащили пса из глубокого коллектора. Фото: Instagram asf_krasni_sulinСпасатели вытащили пса из глубокого коллектора. Фото: Instagram asf_krasni_sulin
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Неравнодушные жители Красносулинского района Ростовской области не оставили в беде собаку, которая попала в беду. Бездомный пес упал в канализационный люк. К несчастью, именно в это время начались заморозки.

Дворняга не смогла выбраться самостоятельно из глубокого канализационного коллектора. На протяжении нескольких часов, попавший в беду пес жалобно скулил. Удача улыбнулась бездомному псу. Его лай услышали прохожие. Они обратились за помощью к спасателям.

На помощь бездомному псу пришли спасатели. Фото: Instagram asf_krasni_sulin

На помощь бездомному псу пришли спасатели. Фото: Instagram asf_krasni_sulin

Специалисты вытаскивали пострадавшую. собаку с помощью специальной палки с веревкой. Мокрого и продрогшего на морозе пса достали из люка, а затем отпустили на волю.

После этого сотрудники Красносулинского аварийного-спасательного формирования оградили опасное место специальной лентой, а также накрыли все открытые люки, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Пса отпустили на влю

Пса отпустили на влю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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