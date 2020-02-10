Футболист «Ростова» Павел Мамаев стал самым результативным игроком Кубка «Париматч Премьер»

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:05:54+03:00

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Стало известно имя футболиста, который стал самым результативным игроком «Ростова» в Кубке «Париматч Премьер». Лучшим оказался футболист донского клуба Павел Мамаев.

Игрок смог забить два гола и сделал одну голевую передачу.

Наполе Павел Мамаев стал выходить только с января 2020 года. Это связано с тем, что до этого времени он не мог принимать участие в матчах из-за юридических проволочек. Команда в Катаре сразилась за Кубок «Париматч Премьер». После матча с «Локомотивом», который прошел накануне, донской клуб взял "бронзу" в рейтинге. Ранее команда сыграла со «Спартаком», «Партизаном» и «Локомотивом».

Известно, что в составе донского клуба Павел Мамаев будет выступать минимум два года. Футболист подписал контракт в сентябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU