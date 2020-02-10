2020-02-10T14:44:43+03:00
Общество

Полуголый велогонщик в самый холодный день зимы прокатился с ветерком по Ростову

Мужчина ошарашил горожан [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мороз раззадорил велосипедиста. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Мороз раззадорил велосипедиста. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Февральский мороз оказался нипочем ростовскому велосипедисту. В самый холодный день зимы, когда на термометре установилась отметка -14 градусов, мужчина решил проехаться с ветерком по Ростову налегке. Спортсмен надел только шорты и кроссовки.

Полуголый велосипедист среди зимы на улицах Ростова-на-Дону.

В социальных сетях видеоролик опубликовал очевидец.

- В Ростове существенно похолодало, но это не смущает этого парня на велосипеде, у которого, наверное, антифриз вместо крови, - сообщил автор публикации.

Судя по всему, велосипедист не испытывает никакого дискомфорта из-за мороза, но куда-то отчаянно спешит.

Ростовчане принялись обсуждать поступок велосипедиста: "Мы так своим городом Тай переплюнем", "У нас есть несколько знаменитостей...голый велосипедист...ещё более голая велосипедистка", "Круглый год в одних шортах... может ему скинуться на рубашку", "Это велосипедистка. Просто зимой поправилась немного".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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