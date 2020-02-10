Полуголый велогонщик в самый холодный день зимы прокатился с ветерком по Ростову
Февральский мороз оказался нипочем ростовскому велосипедисту. В самый холодный день зимы, когда на термометре установилась отметка -14 градусов, мужчина решил проехаться с ветерком по Ростову налегке. Спортсмен надел только шорты и кроссовки.
Полуголый велосипедист среди зимы на улицах Ростова-на-Дону.
В социальных сетях видеоролик опубликовал очевидец.
- В Ростове существенно похолодало, но это не смущает этого парня на велосипеде, у которого, наверное, антифриз вместо крови, - сообщил автор публикации.
Судя по всему, велосипедист не испытывает никакого дискомфорта из-за мороза, но куда-то отчаянно спешит.
Ростовчане принялись обсуждать поступок велосипедиста: "Мы так своим городом Тай переплюнем", "У нас есть несколько знаменитостей...голый велосипедист...ещё более голая велосипедистка", "Круглый год в одних шортах... может ему скинуться на рубашку", "Это велосипедистка. Просто зимой поправилась немного".
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ИСТОЧНИК KP.RU