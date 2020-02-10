Две сотрудницы ростовской таможни обманом получали льготы по инвалидности

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:30:09+03:00

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В Ростовской области вынесли приговор двум экс-сотрудницам таможенного поста в Гуково Галине Х. и Марине Т. Женщин признаны виновными совершении мошенничества, сообщили в пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, дончанки в течение трех лет предоставляли в Пенсионный фонд РФ и управление соцзащиты поддельные справки о том, что являются инвалидами второй группы.

- Приговором Гуковского городского суда Ростовской области Галине Х. назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, Марине Т. - 2 года лишения свободы условно, - сообщили в ведомстве.

В суде стороне обвинения удалось доказать, что в период с 2016 по 2019 годы женщины получали страховые выплаты по инвалидности и льготы на оплату ЖКУ. Одна из осужденных в общей сумме получила около 500 тысяч рублей, а другая стала богаче — на 340 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU