2020-02-10T17:49:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Театральной площади умер пожилой мужчина

По факту гибели человека проведут экспертизу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смерти мужчины. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смерти мужчины. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В понедельник, 10 февраля, страшная трагедия произошла в самом центре города. На Театральной площади внезапно умер мужчина.

Очевидцы трагедии вызвали на место скорую помощь и полицию, а также сообщили о произошедшем в социальных сетях.

- Театральный проспект, напротив института Седова. Причины смерти мне не известны, говорят что сбили. Стоит отметить, что труп лежит уже минимум час, а то и полтора и его никто не забирает. При том что там, в 10 метрах помимо училища, еще и школа, где учатся маленькие дети, - поделился автор публикации.

Позже некоторые сообщили, что смерть не имеет никакого отношения к ДТП.

- По камерам посмотрели, мужчина этот шел, упал и умер. Самое, конечно, жесткое, что в этот момент едут машины, ходят люди и никто даже не подошел, - отметил Александр Зайченко.

Личность погибшего 84-летнего мужчины установлена. По предварительным данным, смерть произошла в результате имеющегося заболевания.

- Для выяснения причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили "Комсомольской правде - Ростов" в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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